النيران التهمت الطابق الأراضى، الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل، والتهمت النيران محتويات الطابق الأرضى.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل، بمنزل في مدينة المنيا.
وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحريق، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، وإخماد الحريق.
وكشف الفحص عن نشوب الحريق فى منزل مكون من 4 طوابق، واندلع الحريق بالطابق الأرضي، نتيجة ماس كهربائي، احتراق محتويات المنزل وأجهزة الكهرباء، دون وقوع خسائر بشرية.
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