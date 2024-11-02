إزالة تمثال وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني في بريطانيا
أعلنت مجموعة العمل الفلسطيني المعروفة بأعمالها ضد الكيانات الاقتصادية والتعليمية المرتبطة بإسرائيل في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أنها نجحت في إزالة تمثال أول رئيس إسرائيلي (حاييم وايزمان) من جامعة مانشستر.
إزالة تمثال وايزمان أول رئيس لإسرائيل في بريطانيا
وقالت المنظمة في بيانها:"إن هذا الإجراء يأتي بمناسبة الذكرى رقم 107 لوعد بلفور، الذي أدى إلى بداية تطهير فلسطين من خلال نقل الأرض إلى أيد أجنبية".
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