107 أعوام على الوعد المشئوم، من بلفور إلى حرب الإبادة الجماعية، تاريخ من المذابح

يوافق اليوم السبت، الثاني من نوفمبر، الذكرى الـ 107 لـوعد "بلفور"، الذي كان بمثابة حجر الأساس لسلسلة من الانتكاسات والنكبات، وصولًا إلى ما يجري حاليا في قطاع غزة، الذي يواجه عدوانا وحشيا إسرائيليا، دخل قبل أسابيع عامه الثاني، ووصفه خبراء الأمم المتحدة بـ "حرب إبادة"، واعتداءات يشنها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بغية دفعهم على النزوح من ديارهم.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

ومن ذكرى الوعد المشئوم “بلفور” إلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، هناك تاريخ من المذابح التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين المحتلة.

ولمن لا يعرف فإن وعد بلفور هو عبارة عن رسالة وجهها في 2 نوفمبر 1917، آرثر بلفور، وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت، إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، وهو صهيوني بريطاني بارز.

آرثر بلفور، وزير الخارجية البريطان ي صاحب الوعد المشئوم، فيتو

خلال الرسالة المشئومة، أعرب الوزير البريطاني بلسان بريطانيا عن مساندتها لإقامة "وطن قومي يهودي" في فلسطين.

بدأت بريطانيا في التخطيط لتهجير اليهود إلى وطن لهم، تحديدًا عام 1902، حين قررت الحكومة البريطانية منح اليهود وطنًا لهم في شرق إفريقيا، ثم فكرت في تسكينهم بمدينة العريش المصرية، حسب ما جاء في الموسوعة الفلسطينية.

في الحرب العالمية الأولى

فشلت تلك المحاولات، وخلال الحرب العالمية الأولى، نشطت الحركة الصهيونية وتواصلت مع ألمانيا وبريطانيا والساسة في هذه الدول من أجل إقناعهم بأن فكرة الوطن القومي لليهود سيصب في مصلحتهم، وأكدت لهم أن دولتهم المزعومة ستكون حافزًا لليهود في الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة هناك لمناصرة الحلفاء.

التقى زعيم الحركة الصهيونية العالمية حاييم وايزمان ووالتر روتشيلد باللورد البريطاني كتشنر، في يونيو عام 1917، حيث طلب قائد الجيش البريطاني من زعماء الحركة الصهيونية صياغة مسودة بيان يعكس رؤية الحركة الصهيونية حول فلسطين ليتم صياغته إلى بيان يُعرض على الحكومة البريطانية للنظر فيه، ثم أصدرت الحكومة البريطانية هذا الوعد المشؤوم.

إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

وقد نص الوعد على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وشكل بداية إعلان دولة إسرائيل، الذي تم في الرابع عشر من مايو 1948، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه بريطانيا نهاية انتدابها على فلسطين.

وتحل الذكرى الـ 107 لوعد بلفور، في وقت يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانًا وحشيًا، دخل عامه الثاني، حول قطاع غزة إلى "أرض المقابر الجماعية"، وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، ما دفع خبراء أمميين إلى وصف ما يتعرض له الفلسطينيون بـ"الإبادة".

