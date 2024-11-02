السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادثي سير منفصلين بالمنيا والشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 9 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بمحافظتى المنيا والشرقية، اليوم السبت، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس اتجاه العاشر، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم  بجروح وسحجات وإصابات متنوعة، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بإحدى قرى مركز بني مزار، ونتج عن الحادث عن وقوع عدد من المصابين.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

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