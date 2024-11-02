خبير: الأحداث بمنطقة القرن الإفريقى تؤثر على الأمن القومي المصري

أكد الدكتور رمضان قرني الخبير في الشئون الأفريقية، أن التفاعلات الدولية تعطي مؤشرات مهمة، وبالحديث عن دول القرن الأفريقي فيوجد مؤشر هام في ذلك الشأن بدأ عام 2020، حيث استحدثت الدول الكبرى مبعوثا خاصا لدول القرن الإفريقي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وإيطاليا وألمانيا وغيرها.



هناك تحديات كبيرة في منطقة القرن الأفريقى

وأكد "قرني" في تصريح لـ فيتو، ضرورة الانتباه لأهمية المنطقة وخطورة التحديات والتطورات في هذه المنطقة، وأن القرن الأفريقي بالمعنى الأشمل يمتد ليكون في حوالي 12 دولة، معتبرا أن هناك تحديات كبيرة في تلك المنطقة تؤثر على الأمن القومي المصري.

وقال: أمن القرن الإفريقي جزء من أمن الدولة المصرية، ويرتبط ذلك بتواجدها على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن، مما يؤثر على الملاحة في قناة السويس.



العدوان الاسرائيلى على غزة كشف أهمية منطقة القرن الأفريقى

واستطرد الخبير في الشأن الأفريقي، إننا لمسنا تلك الأهمية للمنطقة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وامتداد الصراع لمضيق باب المندب، مما جعل هناك تأثيرات اقتصادية في منتهى الخطورة.

المخطط الإثيوبى والتوجهات الاستراتيجية لإثيوبيا

وتابع إن المخطط الإثيوبى والتوجهات الاستراتيجية لإثيوبيا بعد وصول آبى أحمد للسلطة يسعى الى تكريس منهج الهيمنة الإثيوبية فى القرن الأفريقى معتمدا على عدد من الأسس أبرزها السعى إلى تقسيم أراضى الدول المجاورة وخاصة إريتريا والسودان والصومال، وهو ما كشفت عنه تصريحات السفير الإثيوبى السابق.

تصريحات السفير الإثيوبى السابق كشفت المستور



وأضاف الدكتور رمضان قرنى: "المتابع يكتشف أن تصريحات السفير الإثيوبى السابق تشير إلى أن المخطط الإثيوبى يرتكز على الاستيلاء على أراضى هذه الدول أو تقسيمها وعلى سبيل المثال منطقة القدارى بشرق السودان وهى منطقة حدودية بين اثيوبيا والسودان وخاصة منطقة الفسقة التى تسعى اثيوبيا للتواجد بها من خلال القوات الإثيوبية أو بعض الميليشيات التابعة لها للاستيلاء على منطقة الفسقة الحدودية بل إن منطقة سد النهضة هى إقليم جوميز وهى بالأساس أراضٍ صومالية حتى القبائل التى بها تميل إلى السودان".