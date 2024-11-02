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اجتماع قيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية لتفعيل الخطة الاستراتيجية للتعليم الأزهري 2022-2030

اجتماع قيادات منطقة
اجتماع قيادات منطقة الإسكندرية

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتورة منى حمدي، مسؤول التخطيط الاستراتيجي بالمنطقة، بمديري الإدارات ومديري المراحل وموجهي العموم، وذلك في إطار تفعيل خطة قطاع المعاهد الأزهرية لنشر رؤية ورسالة الخطة الاستراتيجية للتعليم الأزهري قبل الجامعي 2030.

 

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تهدف الخطة إلى إحداث إصلاح شامل في مختلف الجوانب العلمية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الفاعلية التعليمية ورفع القدرة المؤسسية، وتطوير البنية الرقمية في المعاهد الأزهرية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب توافقها مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

 

كما تسعى الخطة إلى تحقيق التميز العلمي، وتحسين جودة الخدمات، وضمان تكامل السياسات والقرارات والقوانين المنظمة للتعليم الأزهري.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على آليات تفعيل الخطة الاستراتيجية على النحو التالي:
نشر الرؤية والرسالة على جميع صفحات التواصل الخاصة بالمعاهد الأزهرية.
إدراج الرؤية والرسالة في دفاتر تحضير المعلمين.


تضمين الرؤية والرسالة في الإذاعة المدرسية اليومية، مع إعداد لوحات إرشادية وأنشطة مخصصة لهذا الغرض كتابة رؤية ورسالة الخطة الاستراتيجية على أسوار المعاهد الخارجية إعداد خطة إجرائية لتفعيل القيم المشتركة على مدار خمسة أسابيع، حيث تم تفعيل قيمتي الأسبوع الأول (الإسناد - تحمل المسئولية).

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الاسكندرية الازهرية المعاهد الأزهرية

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