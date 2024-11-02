بعد توقف لسنوات، خطة متكاملة لتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال خلال زيارته للدقهلية لتفقد شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، لوضع خطة متكاملة لتطوير مصانعها بعد توقف العمل بها لسنوات، في إطار خطة الدولة ووزارة قطاع الأعمال لتطوير جميع المصانع المملوكة للدولة مثل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة ومصانع نصر للسيارات ومجموعة مصانع الدلتا للأسمدة وغيرها من المصانع.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب جمال عبدالظاهر، والنائب هشام الحصري، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب رضا الشافعي، والنائب رضا غازي، والنائب السيد خضر.

خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول

وعقد " الوزير " و" المحافظ " في مستهل الزيارة، لقاء مع الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك في إطار الحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها في نطاق محافظة الدقهلية، وتم التباحث حول خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول، وتعزيز الدور المجتمعي.

مصانع طلخا للأسمدة من اوائل المصانع علي مستوي الجمهوريه

وأشار " مرزوق " إلي أن مصانع طلخا للأسمدة من أوائل المصانع علي مستوي الجمهورية، وتعد هذه المصانع ثروة اقتصادية قومية حيث تشكل نسبة كبيرة من إنتاج الأسمدة في مصر والدقهلية محافظة زراعية، تعد سلة مصر الغذائية واستهلاك المزارعين للأسمدة كبير، لذلك عملية التطوير لها أهمية كبيرة.

دعمي الكامل لتطوير مصانع طلخا وفقًا لأحداث وسائل التكنولوجيا العالمية

وقال " المحافظ " دعمي الكامل لتطوير مصانع طلخا وفقًا لأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية من أجل الحفاظ علي البيئة والقضاء علي الملوثات البيئية وزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والتوجه نحو التصدير لزيادة قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.



وأكد " مرزوق " أن الدقهلية تتميز بكونها قلعة لجميع الصناعات نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تضم مناطق صناعية واستثمارية متميزة، بالإضافة إلي قلعة الصناعات الكيماوية مجمع مصانع طلخا للأسمدة الذي يعد من أهم المصانع بمصر.

تطوير المصانع القومية لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني



وثمن " المحافظ " دور وزير قطاع الأعمال لجهوده المبذولة في تطوير المصانع القومية لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلي أن وزير قطاع الأعمال يعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المصانع والشركات المملوكة للدولة من أجل عودتها إلي سابق عهدها مثل مصانع الغزل والنسيج بالمحله ومصانع نصر للسيارات ومجمع مصانع طلخا للأسمدة، بالإضافة إلي جميع المصانع والشركات الأخري.

الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام



ومن جانبه أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة وإعادتها لسابق عهدها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالتوافق مع الاشتراطات البيئية ومعايير الجودة والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.

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