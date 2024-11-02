رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

تعتبر احتفالات الهالوين من أكثر الاحتفالات شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا تحولت احتفالات الهالوين إلى مشهدٍ من الرعب والفوضى.

تحول احتفالات الهالوين في أمريكا إلى فوضى ورعب

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن المنطقة شهدت حادثتي إطلاق نار مروعتين، أسفرتا عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 6 آخرين بجراح.

وتجمعت حشود كبيرة في المدينة للاحتفال بمناسبة الهالوين، لكن سرعان ما تلاشت أجواء المرح مع إطلاق النار الذي قام به مراهق في موقعين مختلفين.

وتمكنت السلطات من تحديد هوية المهاجم، الذي أُلقي القبض عليه في أتون الفوضى، ما أثار حالة من الهلع بين المحتفلين.

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