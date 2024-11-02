ترامب أم هاريس؟ مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف توقعاته للانتخابات

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، إن الصورة السياسية في أمريكا مشوهة للغاية، والسبب في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى دونالد ترامب، إذ أن ترامب يمثل انحرافًا عن السياسة الأمريكية المعروفة.

ماذا سيحدث في الحزب الجمهوري حال خسارة ترامب؟

وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في حالة خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية أتوقع أن يعود الحزب الجمهوري بسرعة إلى “مبادئ ريجان”، وإذا فاز ترامب سيثور الكثير من الجدل والنقاشات لاسيما في الحزب الجمهوري.

قرارات وفلسفة ترامب

وأكد جون بولتون، أنه من الصعب التوقع ما سيفعله المرشح الرئاسي دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية 2024 حال انتخابه رئيسًا؛ لأنه لا يملك فلسفة وقراراته مرتجلة ولا ينفذ السياسة بالطريقة التي يفهمها الأمريكيين أو الطريقة التقليدية.

الحرب بين إيران وإسرائيل

وأوضح «بولتون»، أن ما جاء في تصريحات ترامب وبرنامجه الانتخابي حتى الآن، أنه يريد أن تنتهي الحرب بين إيران وإسرائيل بحلول 20 من يناير، قائلًا: «قد يحدث ذلك وقد لا يحدث».

وأشار إلى أن ترامب قال إن الحرب لم تكن لتحدث ابدًا لو كان رئيسًا ذلك، موضحًا أنه أكد أنه كان سيؤدي أكثر من بايدن، مشددًا على أنه يطلب من الشعب الأمريكي ألا يظنوا أنه من الضروري أن يفعل ترامب ما فعله في ولايته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأنه ليس من المؤكد أن يؤيد إسرائيل كما في السابق وهناك ظروف مختلفة، ولا يمكن توقع ما سيفعله.

بولتون: نتائج الانتخابات الرئاسية ستكون متقاربة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها

ولفت إلي أنه كلما زاد عدد المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية زادت قوة البلاد، إذ أن أمريكا بلد المهاجرين، ولكنها تلتزم بالقانون، ويمكن الجمع بين الأمرين، فضلا عن أن الانتخابات الأمريكية ستكون متقاربة للغاية.

وأضاف: «لا اعتقد أنه يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات في المرحلة الحالية، ولكن المزيد من الأقليات أصبحوا جمهوريين، لأنهم يرون أن الجمهورين لديهم الإجابة الصحيحة فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والحرية في البلاد».

وأوضح أنه من الممكن فوز كمالا هاريس في الانتخابات ولكن نمو دعم الأقليات بالحزب الجمهوري سيستمر.