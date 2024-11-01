تعادل سلبي بين باير ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني

تعادل فريقا باير ليفركوزن وشتوتجارت سلبيًّا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا” لموسم 2024/2025.

تشكيل باير ليفركوزن أمام شتوتجارت

ودخل باير ليفركوزن اللقاء بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

في خط الدفاع: إدموند فيصل، جوناثان تاه، بييرو هينكابي.

في خط الوسط: نوردي موكيلي، روبرت أندريش، جرانيت شاكا، أليكس جريمالدو.

في خط الهجوم: جيريمي فريمبونغ، فلوريان فيرتز، فيكتور بونيفاس.

ترتيب باير ليفركوزن وشتوتجارت

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة، أما شتوتجارت، فيأتي في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.