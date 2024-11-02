السبت 02 نوفمبر 2024
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محافظ الغربية يصطحب مواطنين من ذوي الهمم لـ"مكتبه" ويستجيب لمطالبهم

محافظ الغربية يصطحب
محافظ الغربية يصطحب مواطنين من ذوي الهمم لـ"مكتبه"

اصطحب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم، لمكتبة بديوان عام المحافظة مواطنين "من ذوي الهمم"،وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، 

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يأتى ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وتبادل المحافظ الحديث مع المواطنين مستمعا لمطالبهم وشكاواهم في أجواء سادتها السعادة والفرحة، مؤكدا لهم:  هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم وقال المحافظ، أنه حريص على لقاء المواطنين بشكل دوري، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين من كافة المراكز والمدن للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها وفقا للوائح والقوانين.

 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كل الإمكانات اللازمة وتوفير أفضل سبل الرعاية  لذوي الهمم، من خلال توفير أفضل الخدمات المقدمة لهم، وكذا دعمهم في كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية للعمل علي تنمية قدراتهم لتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

هذا وقد أعرب ذوو الهمم عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ الغربية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم، فضلًا عن دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها.

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