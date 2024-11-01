أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وقال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك: إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة جدًا، وطريقة اللعب التي خاض بها الفريق المباراة تسببت في خلق صعوبات للأبيض.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "تحكمنا في الكرة ولم نستغل الكرات خلف دفاع البنك الأهلي بالشكل الكافي، وأعتقد أنه قبل هدف التقدم لا أتذكر أي تسديدة للزمالك على المرمى".

وأضاف جوميز: "بدأنا الشوط الثاني بركلة جزاء للبنك الأهلي وتغيرت المباراة، والزمالك بدأ يلعب بالروح أكثر من العقل، وفزنا اليوم لأن الجمهور ساند الفريق حتى النهاية وبسبب روح اللاعبين".

وأوضح المدير الفني أن أحمد فتوح ومحمد حمدي يجيدون اللعب في 3 أو 4 مراكز، وهذا أمر جيد بتواجد لاعبين يستطيعون أن يفيدوا الفريق في أكثر من مركز.

وأضاف: "أحمد فتوح لديه مهارات مختلفة، ويستطيع أن يساعد الزمالك في أكثر من مركز، كما أن كونراد ميشالاك يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر مثل لقاء اليوم".

وتابع: "أحمد مصطفى زيزو يعاني من إصابة في الخلفية وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة".

مشاركة عمر فرج

وعلق جوميز على مشاركة عمر فرج قائلًا:"هذه أول مباراة له يبدأها رسميًا مع الفريق ويحتاج لمساعدة باللعب لدقائق أكثر مع الزمالك".

وأضاف: "لا توجد مشاكل مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهو شارك مع الفريق من قبل لأنه يستحق اللعب بسبب مجهوده البدني والفني مع الفريق".

واختتم المدير الفني تصريحاته بأن ناصر ماهر لاعب الفريق تعرض لإصابة وطلب الاستبدال.

فوز الزمالك على البنك الأهلي

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين فريق في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، حقق نادي الزمالك أول ثلاث نقاط له في مشواره بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.