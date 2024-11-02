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سقوط أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

سقوط أمطار علي القاهرة
سقوط أمطار علي القاهرة والجيزة
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شهدت سماء محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة وسط انتشار مكثف للغيوم وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك تزامنا مع المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

خريطة سقوط الأمطار علي المحافظات

وأعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، تغييرا فى خرائط الطقس، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة  رعدية مصحوبة بحبات البرد على  مناطق من مطروح تكون خفيفة إلى  متوسطة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفى هذه المحافظات “ الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية دمياط، بورسعيد، الشرقية، شمال سيناء”.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين  ومناطق من "المنوفية، الاسماعيلية، السويس"

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

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