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رياضة

مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام بوخوم بالدوري الألماني

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بوخوم، اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني على ملعب "دوتش بانك بارك".

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت  ضد بوخوم في الدوري الألماني

حراسة المرمى: كيفن تراب.

الدفاع:ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا.

الوسط: ناثانيل براون، محمود داوود، إلياس السخيري، أنسجار كنوف.

الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، جيان ماتيو باهويا.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني

وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 9.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي سجل 11 هدفًا وصنع 7 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويمتلك مرموش 9 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الألماني، في الصدارة بالتساوي مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًّا المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، في حين أن بوخوم لديه نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

وعلى صعيد متصل واصل عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني وفريق آنتراخت فرانكفورت الألماني، عروضه الرائعة في الموسم الحالي بعدما قاد فريقه للتأهل إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا. 

وقال مرموش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي ألمانيا"، عقب اللقاء: “عندما احتفلت بالهدف، كان زميلي كاوا سانتوس يحمل قناعًا للاحتفال بـ(الهالوين) معه في غرفة تغيير الملابس، ثم أعطاني إياه في الملعب، أنا سعيد لأننا تقدمنا، حتى بعشرة لاعبين، لقد كان الأمر ممتعًا للغاية، لقد عملنا بشكل جيد للغاية وعملنا كفريق واحد”.

وأضاف: "أنا لا أشاهد أفلام الرعب في الحقيقة، ولذلك لا أعرف من أين جاء هذا القناع، ولكن سانتوس قال لي ستدخل الملعب وتسجل، ولو فعلت ذلك خذ مني القناع واحتفل به، وهو ما فعلته".

وشارك مرموش في الدقيقة الـ63 بدلًا من الكرواتي إيغور ماتانوفيتش.

وسجل مرموش هدفًا لفريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ليقوده للفوز بهدفين مقابل هدف مساء أمس.

ونجح مرموش في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم في 16 مباراة مسجلًا 12 هدفًا في جميع المسابقات وصنع 7 آخرين لزملائه.

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