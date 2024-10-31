بوروسيا مونشنجلادباخ آخر ضحاياه، أرقام مذهلة لـ مرموش مع فرانكفورت

يواصل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، عروضه الرائعة في الموسم الحالي بعدما قاد فريقه للتأهل إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا.

مرموش سجل هدفا لفريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ليقوده للفوز بهدفين مقابل هدف مساء أمس.

ونجح مرموش في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم في 16 مباراة مسجلا 12 هدفا في جميع المسابقات وصنع 7 آخرين لزملائه.