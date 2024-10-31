بوروسيا مونشنجلادباخ آخر ضحاياه، أرقام مذهلة لـ مرموش مع فرانكفورت
يواصل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، عروضه الرائعة في الموسم الحالي بعدما قاد فريقه للتأهل إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا.
مرموش سجل هدفا لفريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ليقوده للفوز بهدفين مقابل هدف مساء أمس.
ونجح مرموش في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم في 16 مباراة مسجلا 12 هدفا في جميع المسابقات وصنع 7 آخرين لزملائه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.