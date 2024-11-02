السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إنزال بحري لوحدة عسكرية إسرائيلية بشمال لبنان واختطاف شخص

وحدة اسرائيلية
وحدة اسرائيلية

تحقق الأجهزة الأمنية اللبنانية في عملية إنزال بحري إسرائيلي، واختطاف مواطن لبناني في البترون شمال البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، أن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر أمس، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون".

ووفق الوكالة، "انتقلت القوة بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيًا كان موجودًا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

في السياق نفسه، أفادت معلومات متداولة، نقلًا عن حسابات تابعة لإعلام حزب الله، بأن قوة بحرية يشتبه أنها إسرائيلية نفذت إنزالًا على شاطئ البترون شمال لبنان.

وأشارت المعلومات إلى أن قوة بحرية مؤلّفة من 25 جنديًا اختطفت شخصًا لبنانيًا من شاليه في البترون.

وبحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، فإن الشخص الذي استهدف بالإنزال هو المسؤول بحزب الله عماد أمهز.

وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، حصلت عملية الإنزال في البترون في الساعة 2:30 فجرًا يوم الجمعة. وكان الجنود يرتدون لباسًا عسكريًا ومدنيًا.

وتتركزّ التحقيقات الأمنية الآن حول معرفة طبيعة عمل عماد أمهز المسؤول في حزب الله.

وقد أشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى أن عماد أمهز ليس ضابطا بالجيش اللبناني ولكنه قبطان بحري.

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