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ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل وتر حساس

أبطال وتر حساس، فيتو
أبطال وتر حساس، فيتو

مسلسل وتر حساس، تصدر مسلسل وتر حساس مؤخرًا التريند وهو عمل يضم نخبة من ألمع النجوم على رأسهم صبا مبارك ومحمد علاء.

عدد حلقات مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل وتر حساس فإنه يعرض على منصة يانجو بلاي من الأحد إلى الخميس حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة، أما موعد عرض مسلسل وتر حساس على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة.

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