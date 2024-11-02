الانتخابات الأمريكية، شجار داخل مركز اقتراع في ولاية ساوث كارولينا لهذا السبب (فيديو)

اندلع شجار في مركز اقتراع بمكتبة مقاطعة أورانجبورج بولاية ساوث كارولينا، أثناء التصويت المبكر بين موظفي الاقتراع وناخب رفض إزالة قبعة تحمل شعارًا سياسيًّا مناهضًا للرئيس جو بايدن.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مشادة بين الناخب وهو رجل أبيض وعدد من الموظفات، بعد أن أبلغ بأنه لا يمكنه التصويت مرتديًا زيًّا يحمل دلالة سياسية.

Joe Biden was right Trump Supporters (MAGA) are garbage.



Early voting in Orangeburg, SC

Poll workers asking him to remove the item? Nope! He’s so patriotic that rules don’t apply to him, especially if some black women are telling him to take them off. pic.twitter.com/EXOyJVO0dS — TNathan L. Fairley (@l_tnathan) October 31, 2024

التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

في بداية الفيديو، يطلب أحد موظفي الاقتراع من الرجل إزالة القبعة التي كتب عليها "دعنا نذهب براندون" التي كان يرتديها، والمرتبطة بشعار مناهض للرئيس بايدن، قائلًا: "سيدي، لا تشتمني"، فيرد الرجل غاضبًا: "أغلق فمك ودعني أصوت".

ووفقًا لقوانين ولاية ساوث كارولينا، يمنع ارتداء الملابس أو حمل المواد الدعائية السياسية ضمن مسافة 500 قدم من مراكز الاقتراع.

🚨 MUST SHARE 🚨

illegals from Haiti brag about voting for Kamala to help Democrats Cheat and Steal the 2024 Election from We the People.



https://t.co/WqqZcfVJHc — Ole Murica (@OleMurica) November 1, 2024

ويلزم القانون الموظفين في مراكز الاقتراع باستخدام جميع الوسائل المعقولة للحفاظ على هذه المراكز خالية من الترويج السياسي.