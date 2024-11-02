بعد انضمام أحمد عزمي، كل ما تريد معرفته عن مسلسل "ظلم المصطبة" في رمضان

أعلن الفنان أحمد عزمي عن انضمامه إلي فريق عمل مسلسل ظلم المصطبة والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

ومسلسل ظلم المصطبة في رمضان هو قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة،تتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى وهذا هو المقصود بظلم المصطبة أن أي حكاية تم تداولها بشكل كبير في الأرياف خاصة، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار

مسلسل ظلم المصطبة في رمضان

ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025 خلال الشهر الجاري،بين ديكورات العمل، والتي تختلف باختلاف القصة التي يتناولها العمل، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

ومن ناحية أخرى كان الفنان أحمد عزمي قال إن "مشكلة الوسط الفني عندما تغيب فترة لأي ظرف تبتعد عن الترشيحات الخاصة بالمشاركة في الأعمال الفنية، وغيابي أخرجني من المشهد".

أكبر مشكلة واجهت أحمد عزمي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي ام سي": "المشكلة الأكبر إن الأعمال اللي قدمتها الفترة الماضية كانت خارج مصر والناس لم ترها، آدم ابني هو من جعلني أتحرك وأناشد القائمين على الصناعة لدعمي في ترشيحات الأعمال الفنية".

طموح أحمد عزمي

وتابع أحمد عزمي: "حاسس إني عايز أبقى مثل أعلى لأبني آدم ويبقى فرحان بيَّ، وأنا وهو لما ننزل أي مكان بنلاقي حب من الناس، وحسيت إني مقصر شوية وإني لازم أوصل صوتي للقائمين على الشركة المتحدة وكتبت منشور وقعدت أعدل فيه لمدة يومين علشان ما أضغطش ولكن أنوَّر فلاش على أحمد عزمي وإن له تاريخ كويس يستحق منحه الفرصة".