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ثقافة وفنون

بسمة تنضم لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" في رمضان 2025

بسمة
بسمة

تعاقدت الفنانة بسمة علي المشاركة في أحداث مسلسل ظلم المصطبة، المقرر أن يبدأ تصوير أحداثه نهاية نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تلعب إحدي الشخصيات الرئيسية في العمل، بجانب ريهام عبدالغفور وفتحي عبد الوهاب.

ويبدأ أبطال مسلسل "ظلم المصطبة" تصوير أحداث العمل خلال نوفمبر المقبل، بين ديكورات العمل، والتي تختلف باختلاف القصة التي يتناولها العمل، حيث إن العمل يتناول عددا من القصص في بعض المحافظات.

 

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

 مسلسل "ظلم المصطبة" تتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث، من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، وهذا هو المقصود بظلم المصطبة، أن أي حكاية تم تداولها بشكل كبير في الأرياف خاصة، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، وفتحى عبدالوهاب، وإياد نصار، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

ويجري حاليا التعاقد مع عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل بجانب الأبطال الأساسية، وسيتم العرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

 

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