المؤبد لعامل لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لعامل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بالقليوبية

أحالت النيابة العامة المتهم "عواض.س.س" ٣٣ سنة - عامل في القضية رقم ٥١٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم قليوب العالية جنوب بنها والمقيدة برقم ۱۹۷۸ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا ( الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم إحراز سلاح ابيض مطواه دون ترخيص



ضبط المتهم بحيازة مخدرات بقليوب

تعود أحداث الواقعة عند مرور ملازم أول فؤاد السيد فؤاد كوش - معاون مباحث قسم شرطة قليوب - بدائرة القسم أبصر المتهم محرزًا سلاح ابيض مطواه فتوجه صوبه وضبطه وإياه وبتفتيشه عثر معه على عدد ۱۸ كيس لجوهر الهيروين المخدر وكذا علي مبلغ مالي وهاتف محمول فاقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الائمه والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المادة المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته.

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