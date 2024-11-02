المشدد 15 عامًا لنجار لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 15 عامًا لنجار لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

احالة متهم بالاتجار بالمخدرات إلى المحاكمة الجنائية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمود.م.م" - 36 سنة - نجار في القضية رقم ٨٠٥٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ١٩٠٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا ميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (كتر) بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية

أحداث الواقعة بالقليوبية وضبط المتهم

تعود أحداث الواقعة عند مرور النقيب محمد سيد عبد المقصود ياسين - معاون مباحث مركز شرطة قليوب - أبصر المتهم ممسكًا بيده سلاحًا أبيض كتر فضبطه واياه وبتفتيشه عثر حوزته علي 40 كيس لمادة مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بتجارة المخدرات والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجارته والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ