الأحد 03 نوفمبر 2024
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سياسة

هل يجوز للبائع الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري؟

فاتورة شراء، فيتو
فاتورة شراء، فيتو

توثيق المعاملات واحدة من المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري، إذ يحجم الباعة دائمًا عن منح المستهلك فاتورة بالمنتج، سواء للتهرب من احتساب نسبة الضرائب، أو هربًا من التزامات مع بعد البيع، فماذا يقول القانون في ذلك  

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
 

ويحدد قانون 181 لسنة 2018، والخاص بـ حماية المستهلك، ضوابط تسليمه فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة ضمانًا لحقوقه.

ونصت المادة 65 على ضرورة تسليم المستهلك  فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

ضوابط سياسة استبدال واسترجاع المنتجات 


ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بلا سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيًا: استبدال أو  استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

 التزامات المستهلك عند شراء المنتجات
 

وألزم قانون حماية المستهلك المستهلكين ضرورة التأكد من وجود عدة بيانات لاسيما عند شرائهم بالتقسيط، حيث نصت المادة 30 على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1 - السعر الإجمالى للبيع.

2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3 - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

 

وللمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

ضوابط إعادة البضاعة والمدة المحددة 
 

وفي حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

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