تجديد حبس سائق بتهمة دهس فتاة تحت عجلات سيارته في الشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس سائق سيارة نقل بتهمة دهس فتاة أسفل عجلات سيارته 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى بأحد شوارع دائرة القسم.

تجديد حبس سائق بتهمة دهس فتاة تحت عجلات سيارته

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير فتاة تبلغ من العمر 21 سنة بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة نقل مسرعة مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.