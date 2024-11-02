وصول الباخرة السياحية «بنما» إلى ميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة والإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية لإستقبال الباخرة السياحية "MSC LIRICA” - الجنسية "بنما" التابعة للتوكيل الملاحي MSC وللتوكيل السياحي رابسودي، القادمة من ميناء بورسعيد البحري وتقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم السفينة.



وياتى ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة.

وخلال مراسم الاستقبال تم تقديم عروض فنية لفرقة ستورم "STORM" بقيادة الفنان احمد هيكل،والتى نالت اعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة مساء اليوم والمتجهة إلى كرواتيا.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية و أمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والربان محمد صفوت رئيس الإدارة المركزية للحركة،والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب،و حسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية واحمد فتحي، واحمد حسن مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.