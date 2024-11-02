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رياضة

9 أهداف في 17 مباراة، أرقام محمد صلاح أمام برايتون قبل مواجهة الليلة

صلاح ضد برايتون
صلاح ضد برايتون

يستضيف فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، نظيره برايتون  مساء اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح ضد برايتون 

وقبل لقاء اليوم لعب صلاح ضد فريق برايتون 17 مباراة آخرها الاربعاء الماضي في الكأس سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 آخرين كما حقق الفوز في 9 مباريات وخسر 4 وتعادل في 3 مباريات.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

والتقى ليفربول وبرايتون مساء الأربعاء الماضي على ملعب "فالمر" في دور الـ16 في كأس كاراباو، حيث فاز ليفربول بصعوبة بنتيجة 3/2.

 

ويمتلك ليفربول حاليًّا 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

 

3 إنجازات تنتظر محمد صلاح 
 

ويتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له أن هز شباك تشيلسي وآرسنال في لقائي الفريق الأحمر الأخيرين.


وأحرز الفرعون المصري 6 أهداف حتى الآن في البطولة هذا الموسم، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.


ويرغب صلاح في الانفراد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه حاليا مع روبي فاولر، أسطورة ليفربول، برصيد 163 هدفًا.

 

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