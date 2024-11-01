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رياضة

أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن عدد من القضايا المهمة التي تخص الفريق.

وردًا على سؤال حول تجديد عقود النجوم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، قال “سلوت”: "يصبح وضع العقد مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه الآن. حاليًا، الثلاثي في مكان جيد ويقدم أداءً رائعًا للغاية. هناك مناقشات مستمرة حول هذا الموضوع، كما قال فيرجيل إنه يجب أن يتحدث مع الأشخاص المعنيين، وهذا ليس أنا. أنا أتحدث معه عن أمور أخرى."

وأضاف: "فيرجيل على حق تمامًا عندما قال إنه لا يعرف ما هو مستقبله إذا لم يوقع العقد بعد. نحن نتعلم كل يوم، خاصة عندما نكون بعيدين عن الفريق لفترة. لقد رأينا خلال الأسبوع أن اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا يمكنهم أن يكون لهم تأثير كبير على الفريق، وسنحتاجهم خلال الموسم."

ويستعد ليفربول لاستضافة برايتون على ملعب أنفيلد في تمام الخامسة من مساء غدٍ السبت، في مواجهة مهمة يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في جدول الدوري.

 

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