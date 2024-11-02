ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة التعدى على حقوق الملكية الفكرية بالمنوفية

القت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة التعدى على حقوق الملكية الفكرية بالمنوفية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى).



و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ(50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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