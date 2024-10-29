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سياسة

"في ذكرى وعد بلفور المشئوم"، ندوة تنظمها الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية

الجبهة الشعبية للعدالة
الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية "حق الناس"، فيتو

 تعقد الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية "حق الناس"، والتى تضم أحزاب الكرامة والناصرى والاشتراكى المصري والشيوعى المصري وحزب الوفاق القومي، فى السادسة مساء السبت، 2 نوفمبر 2024، ندوة بعنوان “فى ذكرى وعد بلفور المشئوم.. المقاومة والمقاطعة مستمرة”، بمقر حزب الكرامة 7 شارع الموسيقار علي إسماعيل بالدقي بالجيزة. 

وأكدت كريمة الحفناوي، القيادية باليسار المصري، أن الندوة ستضم العديد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.. والمتحدثون هم: المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصري، وعبد العزيز الحسيني من حزب الكرامة وكريمة الحفناوي، وسوف يلى الندوة عرض خاص للفيلم السينمائى “درة غزة”. 

 

جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني

وتابعت “الحفناوي”: ستناقش الندوة عددا من المحاور الهامة، على رأسها السرد التاريخى للأزمة الفلسطينية، بدءا من وعد بلفور للكيان الصهيوني، وكيف خطط الغرب لزرع هذا الكيان وسط الأمة العربية، فضلا عن مشكلة الدعم الأوروبى اللامحدود لإسرائيل، وغض البصر عن جرائمها.. كما ستناقش الندوة جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعبين الفلسطينى واللبناني، واستمرار المقاومة ضد الجرائم الإسرائيلية.

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حزب الكرامه الحزب الاشتراكى المصرى الحزب الشيوعى المصرى وعد بفور المقاومة

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