الأحد 03 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تعرف على تغطيات التأمين ضد الأمراض الحرجة

التأمين الطبى، فيتو
التأمين الطبى، فيتو

تأمين الأمراض الحرجة يعني التأمين ضد الأمراض المستعصية، ومنه يمكن للمريض أن يحصل على تغطية شاملة تتكفل بالعلاج والأشعة والفحوصات المطلوبة على الأمراض الحرجة مثل الأورام والسرطانات والسكتة الدماغية وغيرها.

وبفضل التقدم في الطب؛ فقد ازداد معدل الشفاء من تلك الأمراض والتي كانت تعتبر مميتة فيما سبق ويتكبد فيها المريض تكاليف عالية أكثر مما يستطيع التحمل.
وجود تأمين صحي يساعد في تغطية نفقات تلك الأمراض ولكن إلى حد معين، فمصاريف تغطية الفحوصات والعلاجات الخاصة بها تكون مرتفعة جدًا، مما يجعلها غير كافية لتغطية الجزء المتبقي من تكلفة البقاء في المستشفى وغير ذلك.

الهدف من تأمين الأمراض الحرجة

 

الهدف من وجود تأمين للأمراض الحرجة هو تقليل التحمل المادي على أصحاب الأمراض، بالإضافة إلى ذلك استكمال مزايا التغطية الطبية التي يقدمها التأمين الصحي العام.
يختلف الأطباء حول وصف المرضى بأنهم أصحاب أمراض مستعصية.

 

 الأمراض التالية تعرف على أنها حالات حرجة، وتشمل:
 

السرطانات، وتشمل أنواع معينة من السرطان.
السكتات الدماغية.
الأزمة القلبية.
الشلل.
الفشل الكلوي.
جراحات مجازة الشريان التاجي أو رأب الأوعية.
زراعة ونقل الأعضاء الجسدية المختلفة.
الزهايمر

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