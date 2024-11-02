السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

إحباط تهريب أقراص كبتاجون عبر مطار القاهرة بـ 3.6 مليون جنيه 

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة لعقار "الكبتاجون"

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية) أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته (950 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون") مخبأة داخل حقائبه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة وهما (شخصين – بنطاق محافظة الدقلهية).
 

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 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2100 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد تهريبها لإحدى الدول بالخارج.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ(3,660 مليون جنيه تقريبًا)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

 

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