السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهر

سادت حالة من الانتظام في حركة السير صباح اليوم السبت،بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال  الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

بسبب السرعة الزائدة، حادث مروع بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي في المعادي

انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة

حالة الطرق اليوم 2 نوفمبر 2024 

 كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وشهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وامبابة سيولة مرورية.

حالة المرور اليوم 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومنطقة وسط البلد.

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع  ومحاور القاهرة والجيزة 

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادارة العامة للمرور حالة المرور اليوم حالة المرور حالة الطرق اليوم حركة سير السيارات حركة المرور حركة السير حركة السيارات حالة الطرق

مواد متعلقة

بسبب السرعة الزائدة، حادث مروع بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي في المعادي

انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة

حريق يلتهم محلين تجاريين في البدرشين

أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية في قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء 

تحرير 34 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 12.5 مليون جنيه

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 24 دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

السلايف اختلفن على نشر الغسيل، موظف يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته في بنها

لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

جامعة فلوريدا: 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

بعد سقطة "القمامة" لبايدن، الجمهوريون يطالبون البيت الأبيض بالنص الأصلي للتصريح

منوعات

المزيد

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

المزيد

خدمات

المزيد

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العصر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads