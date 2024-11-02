السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

تحرير 1120 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة المرور
حالة المرور

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1120 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًّا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

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ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًّا.

 

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 38 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 458 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

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الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية

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