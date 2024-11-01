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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارتين ملاكي بأكتوبر

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارتين ملاكي بمطلع الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف علي ملابسات الحادث.

 

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمطلع الطريق الأوسطي.

 

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارتين ملاكي في أثناء انتقال المركبتين من طريق الفيوم إلى الأوسطي اتجاه 6 أكتوبر.

 

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقل 3 منهم إلى مستشفى خاص واثنان إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

 

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نيابة الجيزة الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر مستشفى أكتوبر المركزي

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