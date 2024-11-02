إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في الفيوم

غادر مستشفى أبشواي المركزي بمحافظة الفيوم، مصابو حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بحيرة قارون، بعد تلقيهم العلاج اللازم، واستقرار حالتهم الصحية.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز أبشواي، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من شركة الأملاح علي طريق بحيرة قارون، وتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة، وأصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، ودفعت هيئة الاسعاف المصرية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، ووضعوا تحت الملاحظة عدة ساعات، وبعد استقرار حالتهم غادروا المستشفى الي منازلهم.

قرار النيابة العامة حول الحادث

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبشواي، وأحيل إلى النيابة المختصة، وأمر وكيل النيابة بانتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير. مفصل بحالة المركبة، ومدى تطبيق اشتراطات الأمن والمتانة بالسيارة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.



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