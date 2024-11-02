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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في أفريقيا

البابا تواضروس يتلقى
البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في أفريقيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة،  الأنبا بولس أسقف عام الكرازة في إفريقيا، الذي يزور الكنيسة الأم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، تلقى تقريرا عن خدمة الأنبا بولس في المناطق التي يشرف عليها بإفريقيا، وتناقش الاثنين في بعض النقاط الهامة.

التعليم الفني

فيما نظم المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات على مدار ثلاثة أيام، عدة فعاليات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

 

وركزت الفعاليات التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات اليوم الثالث، حيث اطلع على ورش العمل الفنية، والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة، والقوافل الطبية، وملتقى التوظيف.

وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة على طلاب المرحلة الإعدادية خلال ندوة تثقيفية  حول أهمية التعليم الفني، مثمنًا دوره في بناء مستقبل مستدام للإنسان وتعزيز مهارات الشباب. 

كما وزع حقائب مدرسية على الطلاب، من إنتاج سيدات مصريات تم تدريبهن وتمكينهن من خلال حملة "علّم واتعلّم"، التي يقدم من خلالها المكتب البابوي للمشروعات فرص العمل لإنتاج الحقائب المدرسية التي يتم توزيعها في المدارس الحكومية مع بداية كل عام دراسي، وذلك في إطار دعم التعليم وتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة.

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