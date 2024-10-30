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إطلاق قافلة طبية بمركز الحي 12 في العاشر من رمضان

إطلاق قافلة طبية
إطلاق قافلة طبية بمركز الحي 12 في العاشر من رمضان

اعلنت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير الادارة الصحية بالعاشر من رمضان عن إنطلاق القافلة الطبية المجانية الشاملة بمركز طبي الحى ١٢ وذلك يومى الخميس الموافق ٣١/ ١٠ /٢٠٢٤ والجمعه  ١ / ١١ / ٢٠٢٤ بمحافظة الشرقية. 

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وجاء ذلك للكشف والعلاج مجانًا في ماجاء من تخصصات طبية وذلك فى امراض نساء وولادة  بالاضافة الى  خدمات تنظيم الأسرة  وتخصص الاطفال وعلاج مايرد بالفم والأسنان.

كما يتم الكشف المجانى على امراض الباطنة والأنف والأذن وكسور العظام  وعلاجها  واجراء الجراحات بعد تحويلها الى المستشفيات المركزية والعامة او اجراءالجراحة البسيطة بالقافلة  كما يتم الكشف على امراض القلب  والصدر والامراض  الجلدية  والتناسلية وامراض والرمد بالاضافة الى خدمات الأشعة بانواعها  واجراء كافة التحاليل الطبية المتوفرة أو التحويل للمستشفيات اذا استدعى التحليل لذلك كما يتم الكشف على الامراض الرماتيزمية  و المسالك البولية.

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واشارت الى تفعيل  المبادرات الرئاسية  مثل  صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي،مبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الإعتلال الكلوي والدهون الثلاثيه حيث تعمل القافلة بمواعيد العمل من الساعه التاسعه صباحًا حتى الساعه الثانيه عصرًا.

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية انطلاق القافلة الطبية المجانية مركز طبى الحى 12 يومى الخميس والجمعة

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