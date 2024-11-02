وزير الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة حفاظًا على موارد الدولة

شنت أجهزة تنمية مدن: دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بعدة مناطق، وذلك في إطار التعليمات الصادرة بالاهتمام والحفاظ على موارد الدولة والمرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستيفاء حق الدولة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة أداء شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذا أجهزة المدن الجديدة، وتعامل كل منها مع ملفات وصلات المياه الخلسة، وتحصيل الفواتير، وإجراءات ترشيد الاستهلاك، وغيرها من ملفات هذا القطاع المهمة.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن لجنة الخلسة بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة قامت بشن حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة بموقع 2 بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بنطاق الحي السادس بالمدينة.

فصل 33 وصلة مياه خلسة، وضبط 22 موتور رفع بدمياط الجديدة

وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن فصل 33 وصلة مياه خلسة، وضبط 22 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.

ونوه خلف الله عن أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي المنطقة، مؤكدًا استمرار تلك الحملات والمرور الدورى على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات بجميع مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة للكشف عن وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، لافتًا إلى أنه تم المرور على مختلف أحياء المدينة، ومنها المحال التجارية بالحي الرابع بالمولات، وقطع الأراضي الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالحي الخامس.

وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب، مؤكدًا استمرار المرور اليومي في مختلف أنحاء المدينة، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على مرافق الدولة.

وأعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز أطلق حملة شاملة لمواجهة التعديات على شبكات المياه، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق للكشف عن وصلات المياه الخلسة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أن الحملة تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية.

ودعا رئيس جهاز مدينة السادات، جميع المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات، وذلك لضمان استدامة هذا المورد الحيوي لمدينة السادات، مؤكدًا أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات، وسيطبق القانون على الجميع.