السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عامل بمحل عصير بتهمة قتل قهوجي في مصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.


وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.  

وأضاف المتهم ان المجني عليه كان يسعي لطرده من المحل والعقار بدعوي انه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفي ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم المشاجرة.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنح مصر الجديدة مصر الجديدة منطقة الكوربة قسم شرطة مصر الجديدة جنح مصر الجديدة

مواد متعلقة

تجديد حبس 4 متهمين بقتل طفلة وطعن والديها وشقيقها بالجيزة

القبض علي 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب في الهرم

حبس عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في مصر الجديدة

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

المزيد

خدمات

المزيد

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العصر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads