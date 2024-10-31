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حوادث

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة، فرش الكراسي السبب

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة، فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض سكين 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.  


تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل.


على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ. وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن العامل بمحل عصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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مصر الجديدة نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة مصر الجديدة منطقة الكوربة بمصر الجديدة

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