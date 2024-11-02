جامعة فلوريدا: 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الأمريكية 2024، أدلى ما يقرب من 70 مليون أمريكي بأصواتهم حتى اللحظة في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لتقارير مختبر العمليات الانتخابية بجامعة فلوريدا اليوم السبت.

وذكرت الجامعة في تقرير نشرته أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم مبكرًا للانتخابات بلغ 69 مليونًا منهم 36.5 مليون شخص صوتوا شخصيًّا، بينما صوت 32.5 مليون عبر البريد. وقد طلب 67.4 مليون بطاقة اقتراع بريدية.

وبحسب الجامعة فإن غالبية الناخبين في الولايات التي جمعت فيها هذه البيانات وصوتوا مبكرًا هم من الديمقراطيين، حيث يتفوقون على الجمهوريين بنسبة 2.5%.

كما أن ربع المشاركين في التصويت المبكر لا ينتمون إلى أي حزب، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أغلب المصوتين تزيد أعمارهم عن 41 عامًا، فيما يزيد عدد النساء المصوتات عن الرجال بنسبة 10%.

وأشارت الجامعة إلى انتهاء التصويت المبكر في بعض الولايات، بينما سيستمر في ولايات أخرى حتى يوم الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات الأمريكية السابقة، سجل عدد المصوتين مبكرًا رقمًا قياسيًّا، حيث أدلى أكثر من 101 مليون شخص بأصواتهم عبر البريد أو بشكل شخصي قبل أيام من موعد الانتخابات التي عقدت 3 نوفمبر 2020، وذلك على خلفية جائحة كورونا.

آنذاك، اتهم دونالد ترامب الديمقراطيين بالتزوير بسبب العدد الكبير من الأصوات التي أرسلت بالبريد، لكن في هذه الدورة الانتخابية، يحث الجمهوريين أنصارهم على التوجه المبكر إلى مراكز الاقتراع.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة في الـ5 من نوفمبر الجاري، وسيتنافس ترامب وهاريس على منصب رئيس الدولة.