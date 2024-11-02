السبت 02 نوفمبر 2024
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محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب "موتوسيكل" بالغربية

انقلاب موتوسيكل،فيتو
انقلاب "موتوسيكل"،فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب موتوسيكل بطريق السنطة ـ طنطا بنطاق دائرة قسم السنطة بالغربية وتم نقلهم إلى المستشفى.

محافظ الغربية: ندعم كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة طنطا

حملة لإزالة التعديات على المصارف في طنطا (فيديو)

تلقت غرفة عمليات النجدة بالغربية بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر، وتم نقلهم للمستشفى العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أسانسير برج سكني في الغربية

شهدت منطقة محلة البرج التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سقوط مصعد برج سكني مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أسانسير برج سكني في منطقة محلة البرج.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر سقوط الأسانسير بهم من الطابق التاسع.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

 

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