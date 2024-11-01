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حوادث

النيابة تحقق في مصرع طفلة وإصابة أفراد أسرتها سقطت سيارتهم في ترعة المريوطية

سقوط سيارة، فيتو
سقوط سيارة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقيها في سقوط سيارة في ترعة بالمريوطية.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وانتداب خبير من المرور لفحص السيارة واعداد تقرير واف عنها، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالجيزة، من انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.

 

ولقيت طفلة مصرعها بينما أصيبت والدتها وشقيقاها بعدما سقطت بهم السيارة في ترعة المريوطية، حيث تم انتشالهم من السيارة ونقلهم إلى المستشفى.

وكان الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين  تلقى بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير بالبدرشين ووجود ركاب بداخلها.

وانتقل رجال الأمن بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إلى مكان الحادث، وتمكنوا بمعاونة الأهالي وبعض مراكب الصيادين بترعة المريوطية من استخراج ركاب السيارة قبل غرقهم، وتبين أنهم سيدة وأطفالها الثلاثة ولدان وبنت، وتم نقلهم  إلى المستشفى حيث لقت الابنة مصرعها أثناء محاولة إسعافها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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