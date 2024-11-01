مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدراجة في سوهاج

لقى طالب مصرعه دهسا أسفل أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدراجة هوائية بالمزلقان البحري المغلق بمركز طهطا بسوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورد بلاغ من ناظر محطة طهطا بمصرع "ع.ع ف" 14 عاما طالب أثناء عبوره بعجلة هوائية على شريط السكة الحديد بمزلقان البحرى المغلق بطهطا دهسها القطار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.