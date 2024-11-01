مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدراجة في سوهاج
لقى طالب مصرعه دهسا أسفل أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدراجة هوائية بالمزلقان البحري المغلق بمركز طهطا بسوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورد بلاغ من ناظر محطة طهطا بمصرع "ع.ع ف" 14 عاما طالب أثناء عبوره بعجلة هوائية على شريط السكة الحديد بمزلقان البحرى المغلق بطهطا دهسها القطار.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.