معدلات تنفيذ شقق الإسكان لمتوسطي الدخل والعمارة الخضراء بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، معدلات تنفيذ وحدات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة الخدمات الإقليمية ومشروع النموذج الأخضر.

وأكد أن وحدات منطقة الخدمات الإقليمية كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها بين (١٠٠ -١١٠-١٢٠) م٢، محور متوسطي الدخل، موضحًا أن عدد الأدوار للعمارة (٦) أدوار بإجمالي عدد (١٦٣٢) وحدة، بالإضافة إلى تفقد مشروع النموذج الأخضر واستكمال أعمال عدد (٩٠) عمارة بإجمالي عدد (١٨٤٢) وحدة سكنية بمساحة ٩٠م٢ وتنفيذ عدد (١٤٨) وحدة سكنية بمساحة (٧٥ م٢) بمنطقة الخدمات الإقليمية.



وأوضح أن نسبة الإنجاز قد بلغت نحو ٤٦% تقريبًا، وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الإسكان لضمان التزامهم بالجدول الزمني المحدد، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تعوق سير العمال، بما يحقق جودة عالية ويخدم تطلعات المواطنين المستفيدين من المشروع.