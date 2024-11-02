السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

معدلات تنفيذ شقق الإسكان لمتوسطي الدخل والعمارة الخضراء بالعاشر من رمضان

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، معدلات تنفيذ وحدات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة الخدمات الإقليمية ومشروع النموذج الأخضر.

 

وأكد أن وحدات منطقة الخدمات الإقليمية  كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها بين (١٠٠ -١١٠-١٢٠) م٢، محور متوسطي الدخل، موضحًا أن عدد الأدوار للعمارة (٦) أدوار بإجمالي عدد (١٦٣٢)  وحدة، بالإضافة إلى تفقد مشروع النموذج الأخضر واستكمال أعمال عدد (٩٠) عمارة بإجمالي عدد (١٨٤٢) وحدة سكنية بمساحة ٩٠م٢ وتنفيذ عدد (١٤٨) وحدة سكنية بمساحة (٧٥ م٢) بمنطقة الخدمات الإقليمية. 
 

وأوضح أن نسبة الإنجاز قد بلغت نحو ٤٦% تقريبًا، وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الإسكان لضمان التزامهم بالجدول الزمني المحدد، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تعوق سير العمال، بما يحقق جودة عالية ويخدم تطلعات المواطنين المستفيدين من المشروع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسكان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين العاشر من رمضان جهاز مدينة العاشر من رمضان رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان شقق الاسكان

الأكثر قراءة

زميله غدر بيه، مقتل شاب مصري في أمريكا، وأسرته تناشد بإعادة الجثمان إلى القاهرة

زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا، وخبير يحذر: سد النهضة في خطر

الأرصاد الجوية تحذر المصريين: اليوم ذروة التقلبات الجوية والأمطار الرعدية تضرب معظم المحافظات

مصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

توابع كأس السوبر أم شيء آخر، سبب استبعاد كهربا عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

بارتفاع يصل لـ 29 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

خوفا من الفوضى، أثرياء أمريكيون يخططون لمغادرة أمريكا بعد الانتخابات

منوعات

المزيد

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

صراع المليارديرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads