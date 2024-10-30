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اقتصاد

اليوريا العادي يرتفع 1140 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19605 جنيهات للطن، بانخفاض 309 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10688 جنيهًا للطن، بارتفاع 970.5 جنيه في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 15016.6 جنيه للطن، بارتفاع 304 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 5 آلاف جنيه و23 ألف جنيهًا.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20662.5 جنيه للطن، بانخفاض 209 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

 

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11621 جنيهًا للطن، بارتفاع 1140 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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