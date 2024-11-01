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محافظات

حملات مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق للمحال والكافيهات بالإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية، اليوم، حملات مسائية مكبرة للتأكيد من الالتزام بمواعيد غلق المحال.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التنمية المحلية ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤  وبناءً على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي غرب بتنفيذ حملات يومية لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والكافيهات بنطاق الحي.

 

وفي هذا الصدد، تم تنفيذ حملة  جابت شوارع السلطان شاه، الأمير لؤلؤ وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢ منشآت وغرامة فورية ٢٠٠٠ جنيه، وجاء ذلك بوجود مسؤولي لجنة الغلق من متابعة ميدانية، إشغال الطريق، رخص المحلات، الإيرادات بالحي.

وناشدت رئيس الحي أصحاب المحال والأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق كما شددت علي تكثيف حملات إزالة الاشغالات وفرض الانضباط ومتابعة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحال والكافيهات.

 

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الاسكندرية حي غرب حملة

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