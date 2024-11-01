السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس شخص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزل في الحوامدية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص بتهمة التنقيب عن الآثار خلسة بمنزل بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض علي المتهم بالحوامدية

 ورد بلاغ الى شرطة النجدة بوجود أعمال حفر في منزل بإحدى القرى والاشتباه في وجود أعمال مخالفة للقانون.

تحركت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثرت على حفرة بعمق 15 مترًا وتحفظت على الأدوات المستخدمة في الحفر واصطحبت المتهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث مع إيفاد لجنة لمعاينة المنزل.

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