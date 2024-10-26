فيردر بريمن يخطف تعادلا مثيرا من باير ليفركوزن 2-2 في الدوري الألماني

خطف فريق فيردر بريمن تعادلا مثيرا من باير ليفركوزن الألماني بهدفين لكل فريق، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا على ملعب فيسير شتاديون، ملعب فريق فيردر بريمن الألماني.

أهداف مباراة باير ليفركوزن الألماني وفيردر بريمن

أحرز هدفي باير ليفركوزن فيكتور في الدقيقة 30 وفيليكس اجو هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 77.

وأحرز هدفي فيردر بريمن مارفن دوكش ورمانو في الدقيقة 74 و90.

ترتيب فريق بايرن ليفركوزن في جدول الدوري الألماني

ويحتل فريق بايرن ليفركوزن المركز الخامس برصيد 15 نقطة، من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في مباراة واحدة.