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رياضة الإسكندرية تنظم احتفالية يوم الأسرة المصرية للشباب ضمن مبادرة بداية

الإسكندرية
الإسكندرية

تُنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية "احتفالية يوم الأسرة المصرية"، التي تهدف إلى التنمية المجتمعية، وبث البهجة والسرور في الأسرة، وذلك ضمن الأنشطة المنفذة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

 

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‏تأتي مبادرة الأسرة المصرية  ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تفتح مراكز الشباب أبوابها يومي الجمعة والسبت  أسبوعيًّا  ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة النشاط الرياضي المحبب إليهم وكذا إتاحة وقت لتجتمع الأسرة فى نشاط. 
  
كما تهدف المبادرة  لخلق مناخ أسري داخل المراكز حيث يستمتع جميع أفراد الأسرة المصرية الأم والأب والأبناء وحتى الجد والجده بألعاب رياضية تناسب كافة الأعمار وقضاء وقت ممتع في نشاط رياضي محبب ومفيد.

وتنفذ هذه المبادرات فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة 
‏حيث  تولي هذه المبادرة اهتمام كبير بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة.

وتستمر مراكز شباب الإسكندرية فى تقديم خدماتها المجتمعية وتفتح أبوابها من جديد لأحد أهم وأكثر المبادرات المجتمعية التي تخدم قطاع عريض من المجتمع السكندري.

 

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الأسرة المصرية الرئاسية بالاسكندرية الشباب والرياضة

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