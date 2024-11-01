رياضة الإسكندرية تنظم احتفالية يوم الأسرة المصرية للشباب ضمن مبادرة بداية
تُنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية "احتفالية يوم الأسرة المصرية"، التي تهدف إلى التنمية المجتمعية، وبث البهجة والسرور في الأسرة، وذلك ضمن الأنشطة المنفذة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
تأتي مبادرة الأسرة المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تفتح مراكز الشباب أبوابها يومي الجمعة والسبت أسبوعيًّا ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة النشاط الرياضي المحبب إليهم وكذا إتاحة وقت لتجتمع الأسرة فى نشاط.
كما تهدف المبادرة لخلق مناخ أسري داخل المراكز حيث يستمتع جميع أفراد الأسرة المصرية الأم والأب والأبناء وحتى الجد والجده بألعاب رياضية تناسب كافة الأعمار وقضاء وقت ممتع في نشاط رياضي محبب ومفيد.
وتنفذ هذه المبادرات فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
حيث تولي هذه المبادرة اهتمام كبير بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة.
وتستمر مراكز شباب الإسكندرية فى تقديم خدماتها المجتمعية وتفتح أبوابها من جديد لأحد أهم وأكثر المبادرات المجتمعية التي تخدم قطاع عريض من المجتمع السكندري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.